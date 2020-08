Horóscopo de Josie Diez Canseco - HOY viernes 7 de agosto

Horóscopo de Hoy de Josie Diez Canseco. Comienza de la mejor manera este nuevo mes averiguando como te ira en la salud, amor, dinero y trabajo. Todo esto y más HOY, viernes 7 de agosto del 2020 predicciones para todos los signos zodiacales ¿Te lo piensas perder?

No te pierdas la oportunidad de leer las predicciones del horóscopo de este mes con Josie Diez Canseco, quien te traerá toda la semana el pronóstico de tu futuro.

¿Qué te deparará para tu futuro? Todo el horóscopo de la 'brujita', lo podrás seguir solo en Líbero todos los días del año. ¿En serio te lo piensas perder?

¿Qué signo zodiacal soy según mi fecha de nacimiento?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco.

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco: El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco: Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

Horóscopo de Aries hoy 7 de agosto

Aries (20 de marzo - 19 de abril) Tu pareja está muy ilusionada con un compromiso, es hora de ser sincero, tómate un tiempo para poner en claro tus sentimientos, sólo así te sentirás tranquilo y completamente seguro de que va a funcionar. Te ofrecerán un trabajo extra que no interferirá con tus responsabilidades, ese ingreso adicional te permitirá cumplir con obligaciones atrasadas. Número de suerte, 13.

Horóscopo de Tauro hoy 7 de agosto

Tauro (20 abril - 20 mayo) Aceptar invitaciones de alguien comprometido puede perjudicarte más de lo que imaginas, reflexiona, evítate problemas y decepciones que dañen tus sentimientos. Día de confusión y tensión en tu entorno que hará difícil tu trabajo, trata de estar atento para no cometer errores. Número de suerte, 4.

Horóscopo de Géminis hoy 7 de agosto

Géminis (21 mayo - 21 junio) Alguien muy cercano te sorprenderá con una declaración de amor, te sentirás muy confundido e incómodo, pero encontrarás la forma de salir de esa situación sin herir sus sentimientos. Las cosas en tu trabajo mejorarán poco a poco, paciencia, tu esfuerzo será recompensado. Número de suerte, 12.

Horóscopo de Cáncer hoy 7 de agosto

Cáncer (22 junio - 21 julio) Necesitas replantear tu relación afectiva, no tomes decisiones precipitadas, déjate aconsejar por alguien cercano que ve con preocupación tu confusión, te ayudará mucho y se acabarán las dudas. Haz a un lado la desconfianza, trabajar en equipo te convendría mucho, las personas que te rodean son muy competentes y formarían un gran equipo. Número de suerte, 8.

Horóscopo de Leo hoy 7 de agosto

Leo (22 julio - 22 agosto) Contarás con un gran poder de seducción y convencimiento, hoy impresionarás a quien te escuche y alguien que siempre te gustó te demostrará abiertamente su interés. No te impacientes ni te desanimes por pequeños contratiempos, persevera, estás a punto de conseguir, profesional y económicamente la meta que te haz trazado. Número de suerte, 16.

Horóscopo de Virgo hoy 7 de agosto

Virgo (23 agosto - 22 setiembre) Controla los celos y evita discutir por sospechas infundadas, puedes sentirte seguro del amor de tu pareja, no te conviertas tú en el problema. Hoy al fin tendrás el apoyo que buscabas para los cambios que quieres hacer para mejorar tu trabajo, el momento también es favorable para presentar nuevos proyectos. Número de suerte, 2.

Horóscopo Libra hoy 7 de agosto

Libra (23 setiembre - 22 octubre) Hoy serás el centro de atención de tu pareja, estarás feliz y te sentirás muy querido, retribuirás todo el amor que recibes con igual intensidad. Día variado laboralmente, de logros pero también de algunos contratiempos, no tomes decisiones si no las has analizado con detenimiento y las inconveniencias no serán graves. Número de suerte, 14.

Horóscopo Escorpio hoy 7 de agosto

Escorpio (23 octubre - 22 noviembre) Analiza tu comportamiento y encontrarás la explicación para el distanciamiento de tu pareja, conversa y hazle sentir que forma parte de tus planes y de tu vida, sólo así tu relación volverá a ser la de antes. Es un buen día para impulsar tus proyectos, habla con las personas que toman decisiones en tu trabajo, se interesarán por tus ideas y conseguirás más de lo que imaginas. Número de suerte, 22.

Horóscopo Sagitario hoy 7 de agosto

Sagitario (23 noviembre - 22 diciembre) Un apasionado romance surgirá con alguien que conocerás hoy, esa relación con el tiempo se convertirá en algo especial y duradero en tu vida. Excelente día laboral, tus planes saldrán mejor de lo que pensabas, contarás con el apoyo incluso de personas que parecían no estar de acuerdo con tus planteamientos. Número de suerte, 10.

Horóscopo Capricornio hoy 7 de agosto

Capricornio (23 diciembre - 21 enero) Habrá mucha incomodidad en tu relación por actitudes de tu pareja que te demostrarán que desconfía de ti, no calles tu malestar, si aclaras las cosas a tiempo evitarás mayores complicaciones. Tu día laboral será muy tranquilo, todo se desarrollará sin sobresaltos y en completo orden. Número de suerte, 6.

Horóscopo Acuario hoy 7 de agosto

Acuario (22 enero - 17 febrero) Hoy estarás muy preocupado por tus asuntos personales, no sufras en silencio, comenta con tu pareja todo, aunque no tenga la solución su apoyo te ayudará mucho. Alguien de tu trabajo con problemas personales te ocasionará molestias, no caigas en provocaciones, no vale la pena. Número de suerte, 20.

Horóscopo Piscis hoy 7 de agosto

Piscis (18 febrero - 19 marzo) Estarás más romántico que de costumbre, serás muy demostrativo con tus sentimientos, tus palabras y detalles emocionarán mucho a tu pareja. No podrás hacerte cargo de todo el trabajo solo y delegarás algunas responsabilidades, las personas de tu entorno responderán con mucha eficiencia y al fin te darás cuenta que los que te rodean merecen tu confianza. Número de suerte, 20.

Horóscopo de Josie Diez Canseco

Conoce lo que te deparan los astros y las cartas del tarot según los signos zodiacales y el horóscopo de Josie Diez Canseco.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.

¿Qué es un horóscopo?

Procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de la posición relativa de los planetas del sistema solar y de los signos del zodíaco en el momento de su nacimiento.

Horóscopo Fechas

Los doce signos del zodíaco se agrupan en cuatro tipos, cada uno asociado a un elemento: fuego, tierra, agua y aire

Aries: 21 de marzo – 20 de abril

Tauro: 21 de abril – 20 de mayo

Géminis: 21 de mayo – 24 de junio

Cáncer: 25 de junio – 22 de julio

Leo: 23 de julio – 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto – 23 de septiembre

Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre – 22 de noviembre

Sagitario: 22 de noviembre – 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero

Acuario : 20 de enero – 18 de febrero

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

¿Cómo se creó el horóscopo?

El horóscopo más antiguo data de la antigua Grecia, cuando los hombres creían en distintos dioses y que las estrellas eran constelaciones con una historia cada una. Por lo que se comenzaron a estudiar los doce signos zodiacales para averiguar el futuro.