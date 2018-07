¿Mosca por Tigre? 'Diamante' sugirió que Mosquera reemplace a Gareca si no cintinúa en la 'Bicolor'

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. No podemos dejar de escandalizarnos por el nivel de corrupción que hay en nuestra política. Después de un escándalo, sale otro peor. ¡Ayayay! Pero la fiesta debe continuar así que en one arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Diamante sugirió hace unos días que si la Federazao no lograba retener al DDT que nos llevó a Rusia, lo mejor era encagarle la chamba a la Mosca. La propuesta causó risa en la Videna, pues recuerdan que a su recomendado un combinado de chicos de un barrio de la Madre Patria le metió media caja de goles hace cinco años. La excusa fue que nadie quiso entonces ser convocado, pues el amistoso se jugó previo a las fiestas de fin de año. ¡Vestecon!

En San Miki levantó un monumento del Tigre y franco que parece que lo hicieron chibolos de kinder, pues más tenía un aire a la Pepa que al entrenador. El problema es que también le hicieron uno al Depredador, que está peor. Algunos bromearon que más se parecía a un coleguita, peloterazo, que hace la previa. Lo peor es que ambas estatuas costaron un estimado de 20 lucas cholas. ¡Qué abusoooo!

El Loco ya no sabe qué hacer para bajar de peso. Su DDT ya le advirtió que debe ponerse en forma, pues la titularidad no está asegurada para nadie, apellide como se apellide. La firme que este equipo está comprometido con la baja y no puede darse licencias en el torneo, así que caballero nomás a actuar más profesionalmente antes que sea demasiado tarde. ¡Lo justo!

En el deporte de los mates está feo el roche por el hecho de que algunas matadoras se niegan a ser dirigidas por Piropo. El tema es que la tía Mala Mala anda botando fuego y ya sacó al fresco a una referente a la que llamó engreída y agrandada. Xuxa!

BUENO, MI GENTE, soy fuga, mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAUUUUUU!