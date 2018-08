El ‘Tigre’ lanza la primera convocatoria y varios que la rompen en el torneo doméstico se ilusionan

Es hora de disparar... Qué tal, causitas. Se viene la primera convocatoria del Tigre rumbo a Qatar y varios que la rompen en el torneo doméstico se ilusionan con estar ante la Naranja y contra los teutones. El Enano es uno de los que más méritos ha hecho, sin embargo la palabra final la tiene el DT, quien cranea dejar fuera al Mudo, pues no juega hace rato y está con roche en su equipo. ¡Pobechito! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita…

Al final de la Javier Prado están interesados en un Tanque, que por monse lo ampayó su jeba y le hizo un chongazo en la época que estuvo en la Franja. Hay quienes no ven con buenos ojos su llegada, pues recuerdan que hace no mucho tiempo confesó su simpatía por el equipo de la rica Vicky, al igual que ese Bombarderito que no hace goles ni siquiera en fuera de juego. ¡Ala mela!

El Piqui no cree en nadie y firme que pesa más que el Diamante, quien pese a ser el ídolo máximo, nunca ha estado ni en la terna para dirigir a los cheleros. Un compañero suyo fue echado del campo y se resistía a irse, pero bastó con que el yorugua le señalara el camino a los vestuarios y sacó la cola calladito. ¡Ajá!

El Conde salta en un pie de contento, pues lo fueron a buscar para que cuente su experiencia en el equipo que acaba de fichar al Depredador. Al hombre nadie lo empelotaba, pero gracias al goleador fue revivido y de pasada se ganó con publicidad gratuita, pues por segunda vez se está lanzando a la alcaldía de un municipio chalaco. ¡Qué tercooooo!

La fiebre por la Blanquirroja sigue viva, pues en menos de 24 horas se vendieron 20 mil entradas para el amistoso con la roja en los yunaites. ¡Bien ahí! Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!