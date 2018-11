El Pichanguero: la "Pulga" se luce recuperado y hoy promete anotar goles para la selección peruana

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. El dolor que tenía la Pulga en la cabeza ya fue y el Tigre lo probó en el once que iniciará las acciones en el Pepe Díaz. La noche pinta a ser emotiva, ya que se cumple un año de la clasificación a Rusia 2018 y en el estadio no habrá espacio para ni un alfiler, pues las entradas se agotaron hace tiempo. La afición aguarda un buen resultado ante los Bolillos, que para zafarse de responsabilidades nos apuntan como favoritos. ¡Vestos! Así arrancamos con las ultimitas de nuestra pelotita...

Palmas para el tío Chamuco. Hace menos de un mes soportó la temprana partida de una de sus hijas y el fin de semana sacó campeona a la categoría 2001 de los cremosos en la Copa Federación. El ex corajudo zaguero derramó lágrimas a la hora de la premiación y le dedicó el trofeo a su ser querido ausente. Ojalá no se olviden del hombre, que siempre dio tuto por el club de sus amores y nunca arrugó ante ningún rival. ¡Y no va cher!

El Juanca recibe harto palo a raíz del proceder de su equipo, que en el julbo macho se arrancó faltando diez minutos aduciendo que no podían continuar con seis jugadores, pues por juego fuerte le habían expulsados dos hombres. Dizquen la orden fue que se arranquen porque sino les podían seguir llenando la canasta y con tres goles abajo juran que aún es manejable para la revancha. ¡Por la rexuxa!

En el otro torneo de ascenso, el Pelucón le ha pedido a Vicuña que como sea llene el estadio de hinchas para ejercer presión sobre el Ciclón en la revancha. El tío no es gil y en one mandó repartir entradas en la uni y como hay varios asustados porque los pueden reprobar a fin de año, se apuntaron para que les den una manito en algunos cursos. ¡Abusivazossssss!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!