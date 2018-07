Las penurias de “Kukín” Flores en Arabia Saudita

La liga árabe no es nueva para los futbolistas peruanos. André Carrillo llegaría a las filas del Al-Hilal de Arabía Saudí, equipo que hace 22 años tuvo en sus filas a otro futbolista peruano, Carlos “Kukín” Flores, quien vistió las sedas de dicho club durante ocho meses.

“Kukín” tenía 22 años de edad y después de jugar en Sport Boys, Universitario y San Agustín, Flores llegó a Arabía Saudita para fichar por el Al-Hilal con un ventajoso contrato de 40 mil dólares mensuales, una cifra exorbitante comparada con lo que se pagaba en el Perú.

Solo ocho meses duró la estadía del volante porteño en Al-Hilal. “Kukín” confesaría que le costó acostumbrarse al estilo de vida de dicho país, sobre todo a la vida nocturna. Esa razón lo llevó una vez a hacerse expulsar para irse un fin de semana de fiesta a Egipto.

Flores resumió su estadía en Arabia así: “Yo fui a jugar al club más importante, el Al-Hilal. El dueño era el rey del país. Pero no había nada, me aburrí, no soporté vivir ahí”. Otros que pasearon su fútbol por el medio oriente fueron Alfonso Yáñez y Roberto Holsen.