Cynthia Klitbo huye de México por sismos y Perú la recibe con temblor de 6.0 grados

Sin embargo, a pesar de que no causó demasiados estragos, la gente pasó un mal rato y una de las personas que más sufrió fue Cynthia Klitbo, quien no dudó en plasmar todo su nerviosismo en redes sociales. “Yo vengo de México huyendo de los terremotos y casi se me cae el edificio ahorita ¡Casi me muero!”, expresa la artista al iniciar el metraje.

“No saben lo que se siente. O sea, no se vale. Encima me encuentro un letrero que dice tsunami, si no me ahogo me aplastan. No se vale Perú”, culmina la fémina, aunque claro, todo con buen sentido del humor tras haber vivido la aterradora experiencia.