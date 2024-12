¡Con fecha de estreno confirmada! Marvel Studios reveló explosivo tráiler de ‘What If…?’

Como ya es de conocimiento, actualmente se viene emitiendo la serie Loki, que nos cuenta la historia del ‘Dios del engaño’ y que no ha dejado muchos detalles que podrían estar conectados con el futuro del UCM y las próximas producciones que llegarán a través de Disney Plus.

Asimismo, anteriormente, Disney+ han tenido un gran recibimiento por parte del público, con producciones como ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘Wandavision’. Por ello, con esta nueva entrega no quiere dejar pasar desapercibido y según lo mostrado en el nuevo tráiler dará mucho de qué hablar.