Loki y el amor: el dios nórdico experimenta sus sentimientos en la serie de Marvel

Recientemente en la historia, Loki (Tom Hiddleston) se encuentra atrapado en un apocalipsis con la persona menos deseada: La Variante (Sophia Di Martino). Presentada en los últimos minutos del segundo episodio, y auto-apodada “Sylvie”, La Variante es una fugitiva y una especie de Loki alternativo. Se trata de una de las piezas más relevantes en sumarse a la historia y, sin duda, su presencia impactará en la trama y en el arco narrativo de los distintos personajes. “Ella es otra versión de Loki, pero era importante asegurarse de que fuera única porque ella es Sylvie, no Loki”, explica Di Martino.

En una escena reveladora, luego de compartir vivencias de la infancia y de sus relaciones con sus respectivas madres, la dupla comienza a intercambiar hipótesis sobre el verdadero significado del amor. “Quizá el amor es odio…”, reflexiona Sylvie. Loki no parece estar muy convencido, y confiesa necesitar “otra copa para pensarlo”. Tiempo después, y con algunos tragos de por medio, llega a una conclusión que lleva su sello: “El amor es una daga. Es un arma que se puede blandir de lejos o de cerca. Puedes reflejarte en ella. Es hermosa. Hasta que te hace sangrar. Pero al final, cuando la alcanzas… no es real. El amor es una daga imaginaria”, completa La Variante, antes de admitir que se trata de una “metáfora terrible”. El intercambio, cómico e irónico, demuestra que Sylvie no está dispuesta a caer en las trampas y los engaños de Loki, pero también deja en evidencia la química que indudablemente hay entre ellos.