Loki vía Disney Plus: Ant-Man 2 y la conexión que tiene con la serie de Marvel

Loki vía Disney Plus emitió durante el miércoles 23 de junio su capítulo número 3, donde hemos visto una serie de sucesos que nos ha revelado acontecimientos que podrían mostrar teorías que ya se vienen revelando a través de las redes sociales. Es por ello que, en esta nota te contaremos una de ellas.

La teoría que te dejaremos podría explicar algunos sucesos que mostró la Autoridad de Variación Temporal, que durante la serie se pudo visualizar que en realidad hay una ciudad que aparece dentro del Reino Cuántico en Ant-Man and the Wasp

Es así que, el nuevo episodio mostró que Loki, viene aprendiendo rápidamente que algunas cosas no serían lo que parece en la TVA, ya que, su magia e incluso las Infinity Stones son inútiles dentro de sus límites.

Asimismo, la TVA también tiene una tecnología inusual, lo que permite a sus agentes viajar en el tiempo y borrar eventos que no se ajustan a los misteriosos planes de los Guardianes del Tiempo.

La información mostrada a través de TikTok, indicó que, la TVA de Marvel se encuentra en una ciudad ubicada en Quantum Realm, y ya se ha mostrado en el MCU a través de la película de Ant-Man and the Wasp, precisamente en el Reino Cuántico, donde el tiempo y el espacio no son los que parecen.