Ejército de los muertos 2: Zack Snyder es confirmado para dirigir la película de Netflix

Ejército de los muertos 2 o en su nombre en inglés, Army of the dead , es una de las películas que llegó a Netflix entre una gran expectativa y críticas por parte de los usuarios de la plataforma; sin embargo, en cuestión de horas, la primera entrega dirigida por Zack Snyder ya se había convertido en la cinta más vista en la plataforma.

Es así que, luego de que también se asegurará una precuela y un spin-off animado, ambos proyectos no serán los únicos que lleguen al servicio de streaming, puesto que, el universo ficticio de zombies seguirá expandiéndose, por lo que, The Hollywood Reporter reveló que Snyder y su compañía The Stone Quarry Productions sellaron un acuerdo con Netflix para lanzar una secuela directa de la original.