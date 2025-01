Los Simpson hacen invitación a Dwayne Johnson para que se una a la serie

Dwayne Johnson o como muchos lo conocen ‘La Roca’, a lo largo de los últimos años ha participado en una serie de películas de acción, siendo una de las más recordadas, Rápidos y Furiosos. Sin embargo, actualmente el actor será parte de Jungle cruise, Black Adam y Alerta roja, producciones que se encuentran en etapas de desarrollo, pero recientemente se conoció de una gran apuesta que desea realizar la versión animada de Los Simpson.

Pasa que, en la presente Comic Con de San Diego 2021 que se viene desarrollando, el panel principal de The Simpsons Season 33 and beyond, tuvo que responder a una pregunta que les hicieron, sobre un posible cameo de ‘La roca’ en la nueva temporada de la familia amarilla que está por llegar.

Ante ello, Yeardley Smith, quien da voz a Lisa Simpson en la ficción, contestó que “suena como algo natural”. Asimismo, la encargada de los guiones, Carolyn Omine comentó que es una posibilidad no muy alejada de la realidad: “Hay una historia que se nos ocurrió, la de Lisa y La Roca, pero aún no lo sabemos. Todavía esperamos que The Rock nos escuche. Si alguien conoce a The Rock, ¡dígale que queremos eso!”.

Cabe mencionar que, la probabilidad de que se de este junte ya se ha venido planificando desde hace un buen tiempo, puesto que, según lo detalla el portal especializado CBR, Smith, brindó una posible hipótesis en la que expresó dicha información las veces que ha podido.