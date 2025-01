WhatsApp: ¿Qué significa el extraño emoji de la cara entre nubes?

La categoría de emoticones que más alternativas tiene es la de las caras, desde rebosantes de alegría hasta inmerso en una profunda tristeza o dominado por la ira. Sin embargo, hay una de ellas que es muy particular y se trata del rostro cubierto por nubes.

Este emoji puede expresar que eres alguien muy soñador y en muchas ocasiones no quieres admitir la realidad, es decir, puedes utilizarlo cuando sepas que algo te está dañando pero te has de ‘la vista gorda’ para que no te afecte. Las nubes que rodean la cara representa lo nublada que está tu mente.