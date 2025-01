Diablos Rojos del México prepara su camino rumbo a los Playoffs

“Pensando básicamente en no perder el ritmo, hemos planificado ya un rol de abridores con la intención de no desgastar los brazos de los muchachos en el relevo y brindarles los días de descanso que necesitan a todos. De igual manera, en el bateo estamos alternando todo lo que se pueda el line up para jugar con todas las variantes que nos permite tener nuestro roster”, explicó Jorge del Valle, Gerente Deportivo del club escarlata.