“Una falta de respeto”, atletas mexicanos reaccionan ante uniformes de softbol tirados a la basura

Esmeralda Falcón escribió: “Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión . Qué pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así”.

Por su parte, Itzel Manjarrez expresó su sentir con el siguiente tuit: “El día en que me dieron mi kit de uniformes con mi bandera y los aros olímpicos estampados fue uno de los días más esperados de mi vida. Aún los guardo y me siento orgullosa de ellos, nunca los tiraría a la basura y sin dudar pagaría el exceso de equipaje”.

La tiradora Alejandra Zavala fue quien vertió una de las críticas más duras a los directivos olímpicos: "ahí está, Israel Benítez, tus chicas, que tanto me presumiste cuando te fui a pedir a apoyo y solo me hiciste escuchar por horas la historia milagro de las chicas de sóftbol, a las que les invertiste 90 millones de pesos, yo solo te pedía unos cuantos miles. Qué terrible y lamentable situación". Zavala no acudió asistió a la justa veraniega pese a ocupar el lugar 8 en el ranking internacional.