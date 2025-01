Aída Román cae en segunda ronda de tiro con arco y es eliminada de Tokio

El segundo duelo no fue mejor que el primero para Aída Román , pues la británica Bryony Pitman también le arrebató el primer set con 27-28, sin embargo, logró igualar el marcador a dos (27-25), pero sucumbió en los siguientes 25-24 y 27-21. El viento le hizo pasar una mala jugada a Román y en su último disparo puso la flecha en el círculo de dos puntos.

“Me voy contenta por el esfuerzo que hice, la verdad es que el clima no me ayudó mucho, el viento sopló fuerte y justo cuando tiré mi flecha me tocó una ráfaga y se dio este resultado”, dijo la arquera tras finalizar su competición.