Spider-Man 3: guionista de Loki confirmó que fue parte de ‘No way home’

Spider-Man: No way home , es la tercera entrega de nuestro buen amigo el ‘hombre araña’ que llegará en diciembre del 2021 y con ello, los fanáticos del ‘arácnido’ y los seguidores de Marvel Studios se encuentran emocionados por lo que pueda traer consigo esta nueva producción, puesto que, rumores hablan de la posible llegada del multiverso y esto podría ser posible luego de que la serie Loki nos mostrara muchos detalles de ello.

“Los equipos de producción están comunicándose constantemente con los otros equipos de producción para asegurarse de que no están pisándose los unos a los otros. Yo tuve el beneficio en Spider-Man: no way home. Chris McKenna y Eric Summers escribieron esa”, contó para The Playlist Podcast.