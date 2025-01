Spider-Man 3: conoce la fecha de lanzamiento del tráiler oficial

Spider-Man: No Way Home, la nueva producción de nuestro buen amigo, ‘El hombre araña’, llegará a las salas de cine y a la plataforma de streaming, Disney Plus este 2021. La historia del ‘trepamuros’ continúa con nuevas aventuras y en esta oportunidad nos revelará algunos pasajes que muchos fans han estado publicando en redes sociales, puesto que podríamos tener sorpresas cuando el multiverso del UCM se ponga en marcha.