Tiktok: hombre graba su despedida y lo reproducen en su entierro

"¿Hola? ¡Déjenme salir! ¿Dónde diablos estoy? Déjenme salid, está muy oscuro aquí. No puedo salir ¿Dónde diablos estoy? Déjenlo, les puedo escuchar. No, enfrente de ustedes. Estoy muerto, solo llamé para decir 'adiós', voy a morir", fueron algunas de las palabras que dejó grabó la persona.

"Todas las personas riendo y yo llorando", "hay que ser muy especial en vida para despedirte de esta forma", "cuándo aceptas que morir es parte de la vida y te sientes satisfecho de haber sido hombre de bien, te vas tranquilo y feliz", "si esto hizo para alegrar a su familia y amigos cuando le daban su último adiós… ya me imagino como fue en vida", fueron algunos de los comentarios del popular clip en Tiktok .

El video compartido por @juniorjose777 se volvió viral en redes sociales, especialmente en Tiktok, en done logró más de 300 mil 'like' y cientos de comentarios. Ya que el protagonista del clip es un travieso perrito que no dudó en colarse en una carrera en la que un deportista tenía la delantera por varios metros.