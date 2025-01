Spider-Man 3: pósters son revelados y confirman existencia del Spiderverse - FOTOS

Spider-Man: No way home será la nueva cinta que Marvel Studios presente el próximo diciembre del 2021; sin embargo, hasta el momento se desconoce de lo que podría traer consigo la cinta, puesto que, desde el UCM todavía no han revelado el tráiler del ‘arácnido’, por lo que, los fanáticos siguen a la espera de que desde la compañía revelen el primer avance.