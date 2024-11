Ver Spencer ONLINE: conoce todos los detalles de la película de la princesa Diana

Spencer se estrenó el pasado 5 de noviembre de 2021 a nivel mundial. Sin embargo, la mayoría de fanáticos de la 'Corona Británica' no conoce todos los detalles de la película que mostrará la historia de la princesa Diana de Gales , quién falleció en en agosto de 1997.

Spencer seguirá a la difunta princesa Diana en un fin de semana crucial "durante la vacaciones de Navidad de con la familia real en la finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra" a principios de 1990. Para esas fechas, Lady Di pensaba "dejar su matrimonio con el príncipe Carlos ( Jack Farthing)", por lo que la cinta no mostrará su trágica muerte.

(DURANTE SU MATRIMONIO CON EL PRINCIPE CARLOS, TUVO DOS HIJOS: LOS PRINCIPES GUILLERMO Y ENRIQUE DE GALES)

Spencer podrá verse el próximo 5 de noviembre de 2021 en las salas de cine. Aún no existe información sobre su supuesta llegada al servicio de streaming. "Pero cuando alguien decide no ser la reina y dice 'prefiero irme y ser yo misma', es una gran, gran decisión, un cuento de hadas del revés. Siempre me ha sorprendido eso y pienso que tuvo que ser muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película", indicó Larraín en junio de 2021.