Venom 2 película completa ESTRENO en Perú, Argentina y México

Venom 2 ONLINE película completa se proyecta en países de América Latina como Perú, México, Argentina, Chile y Colombia. La secuela de Venom dirigida por Andy Serkis, forma parte del Universal Marvel de Sony Pictures y se espera que conecte con el UCM. Cabe resaltar de que estará disponible exclusivamente a través de las salas de cine.

En ese sentido, el portal Líbero.pe presenta una guía informativa sobre la llegada Venom: Let There Be Carnage. En esta nota sabrás cuándo se estrena Venom 2 en Latinoamérica, las últimas noticias del largometraje, el tráiler, la sinopsis oficial, la puntuación en Rotten Tomatoes y más.

¿De qué trata Venom 2?

"Después de encontrar un cuerpo anfitrión en el periodista de investigación Eddie Brock, el simbionte alienígena (Venom) debe enfrentarse a un nuevo enemigo, Carnage, el alter ego del asesino en serie Cletus Kasady", indica la sinopsis oficial.

Tráiler Venom 2

El actor Tom Hardy, vuelve a la pantalla grande como el protector letal Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel. El largometraje también presenta a Woody Harrelson, en el papel del villano Cletus Kasady/Carnage. Sin más preámbulos, te dejamos el tráiler subtitulado.

Escenas post créditos Venom 2

ALERTA SPOILER. Venom: Let There Be Carnage registra solo una escena post créditos y está conectado con el Universo Cinematográfico de Marvel, ya que aparece el Spiderman de Tom Hardy (Peter Parker) cuando Venom y Eddie se encuentran viendo una telenovela.

¿Cuándo se estrena Venom 2 en Perú?

La secuela de Venom se lanzó el 1 octubre en Estados Unidos y estableció un nuevo récord de taquilla: recaudó 90 millones de dólares durante los primeros tres días de su debut. En los cines peruanos, los fanáticos del antihéroe recién pueden disfrutar esta película desde el miércoles 6 de octubre.

(VENOM ES UN SUPERVILLANO QUE APARECE EN LOS CÓMICS DE MARVEL)

¿Cuándo sale la película de Venom 2 en México?

En territorio mexicano, Venom: Let There Be Carnage llega el miércoles6 de octubre. La espera cinta, que registra una duración de 98 minutos (1 hora 38 minutos), esta incluida en las carteleras de Cinemex y Cinépolis.

¿Cuándo se estrena Venom 2 en Argentina?

Venom 2, que cuenta con una clasificación PG-13, adelanta su fecha de estreno en Argentina para el jueves 7 de octubre. Los menores de 13 años tiene que ir acompañado de sus padres.

Venom 2 Rotten Tomatoes