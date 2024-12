Reto visual: intenta encontrar el huevo en menos de 20 segundos

¿Aburrido o aburrida? En esta nota te traemos la solución mediante un nuevo reto visual que se ha vuelto viral en el ciberespacio y consiste en que debes encontrar un objeto escondido en la imagen. Sin embargo, te advertimos que no debes confiarte debido a que no muchos logran resolverlo por su alto grado de complejidad, así que concéntrate y demuestra tus capacidades.

No obstante, en caso no consigas ubicarlo, no pasa nada, ya que líneas más abajo te brindaremos la respuesta para que no te quedes con la curiosidad y puedas continuar con tu vida sin ningún remordimiento.