Pasión de gavilanes: La vez que Danna García reveló mala relación con sus compañeros

"Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que eso fue parte del problema. Cuando los personajes de Mario Cimarro y mío empiezan a ser más relevantes no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando el marrón, como dicen en España. Tal vez mis compañeras no sabían que yo no tenía ningún interés profesional, o sea yo no estaba buscando ni triunfar, ni ser la reina de las novelas haciendo eso", explicó Danna García en un vivo con Lorena Meritano.