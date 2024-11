Ten en cuenta que para que sepas cómo eres realmente, no debes mentir a la hora de dar tu respuesta. Por otro lado, solo hay dos opciones en la ilustración. Cada alternativa tiene un significado diferente.

Test viral de personalidad: lo primero que veas revelará qué tan sociable eres

Foco: eres una persona muy extrovertida. Posees una gran facilidad para entablar conversaciones con desconocidos y amas hacer amigos nuevos. Eres sumamente sociable, auténtico y no le das trascendencia a lo que otros opinan sobre ti. Te caracterizas por dar muy buenos consejos y quienes te rodean acuden a ti en búsqueda de los mejores. No soportas la gente hipócrita y falsa.

Serpiente: eres alguien que tiende a sobresalir por ser muy observador y detallista. No toleras que te den órdenes o te marquen el camino a seguir. No crees en el amor para toda la vida y prefieres tener relaciones cortas pero memorables. Tiendes a destacarte por tu capacidad creativa. El presente es lo más importante que tienes y no lo quieres malgastar con problemas o asuntos sin sentido. Eres bondadoso y amable con todo aquel que se cruza en tu camino.