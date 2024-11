Las 6 mejores películas ochenteras de Netflix

Regreso al futuro marcó la cultura popular en los 80 con su mezcla de aventuras, ciencia ficción y comedia, y en su primera entrega nos mostró al joven McFly luchando por arreglar un terrible error que podría borrar su existencia. Si eres fan, no te pierdas el episodio que le dedica la serie The movies that made us en Netflix, donde explican los mil y un obstáculos que encontró la producción.