Ricardo Peláez descartó llegada de Matías Almeyda como DT de Chivas

Con menos de una semana para enfrentar el Clásico Nacional, Paláez, indicó que desde la institución no tienen mucha prisa para contratar a un nuevo estratega; sin embargo, reveló cuál sería el perfil del nuevo DT que vienen buscando para que asuma el puesto que actualmente será ocupado por el entrenador interino.

"Buscaremos un DT más joven que no necesariamente tenga muchos títulos, con dos características principales: potenciar a los jóvenes y que su forma de juego apueste más por la dinámica, velocidad y explosividad. Nos vamos a tomar el tiempo necesario para elegir la mejor opción, para ello tendremos el interinato de Michel Leaño", señaló Ricardo.

"Tal vez por joven no me refiero tanto a edad, pero sí alguien con ideas frescas que pueda potenciar a todos nuestros jóvenes. Sí existe un Plan B, lo conoce el presidente, el consejo directivo, pero por respeto al técnico y a la institución donde pudiera estar trabajando alguna de las opciones que tenemos no lo hacemos", añadió.