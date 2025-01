Reto visual extremo: ¿Logras ver el anillo escondido en medio del jardín?

Aunque se pusieron muy de moda durante la cuarentena, los desafíos visuales no pasan desapercibidos. Esta ves se trata de un reto visual extremo, en el que tendrás que encontrar el anillo de compromiso perdido en medio del jardín . ¿Podrás ubicarlo en menos de 20 segundos?

¿Aún no logras encontrarlo? Te damos la última pista: El anillo se encuentra entre la carretilla y la cerca, cerca a un girasol.

Vuelve a mirar y cuenta otros 10 segundos. Si los viste, estás entre los más destacados, porque no muchos los hallan en tan poco tiempo. Y si no los encontraste, no te preocupes. Te dejamos la ilustración con el anillo dentro del círculo para que veas dónde es que se escondía.