Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones para HOY, domingo 7 de noviembre

Te es imposible dedicarle más tiempo a la persona que quieres y eso te hace sentir mal, no te quedes con dudas ni resentimientos e intenta disfrutar cada minuto que pasas a su lado, olvídate de todo y este fin de semana dedícaselo solo al ser amado, te sentirás feliz. Número de suerte 5.

Estás organizando unas pequeñas vacaciones para compartirlo con la persona amada, asegúrate de tener todo preparado para complacer sus exigencias y no les falte nada, pasaras mucho tiempo planeando y ultimando cada detalle para que el encuentro sea inolvidable. Número de suerte 13.

Conocerás a alguien que llamara tu atención de manera inusual, no podrás explicarte por qué no te la puedes sacar de la cabeza y querrás volver a verla, el encuentro se dará de manera casual esa persona comparte tu mismo interés, hazle saber tus sentimientos. Número de suerte 18.

Una persona que está comprometida no perderá la oportunidad de cortejarte, y aunque no te es para nada indiferente sabrás tomar la decisión correcta y te alejarás de los problemas, elegirás tu tranquilidad y no te arrepentirás. Número de suerte 6.