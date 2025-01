Marvel serie vía Disney Plus: Conoce a Moon Knight, She Hulk y Ms. Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene todavía muchos contenidos que ofrecer y en el Disney Plus Day se pudo ver un poco de las versiones de acción real de Moon Knight, She Hulk y Ms. Marvel qué son los tres superhéroes próximos en debutar en Disney+.

Además, también se han confirmado los próximos estrenos de las segundas temporadas de Loki y What if...; y de Echo, Iron Hearth, Agatha: House of Harkness (spin-off de Wandavision), Armor Wars, Secret Invasion y las series de animación X-Men’97 (continuación de la mítica serie animada), Spider-man: Freshman Year, I’m Groot y Marvel Zombies.