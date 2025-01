Spider-Man No Way Home: Tom Holland reacciona al ver l segundo tráiler arácnido

El segundo tráiler de Spider-Man No Way Home está a tan solo unas horas de internet, por lo que Tom Holland , nuestro actual hombre araña, se juntó con Zendaya y Jacob Batalon para ver el tráiler previo a su lanzamiento oficial mañana martes 15 de noviembre.

El actor que da vida a Peter Parker dio a conocer a través de Instagram su reacción al 2.º tráiler de Spider-Man No Way, material que ocultó con el portátil. El actor del trepamuros estuvo junto a Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Need Leeds), quienes también reaccionaron ante el ansiado clip.