Reto visual extremo: encuentra la letra “I” en menos de 15 segundos

El objetivo del mismo es poder encontrar la letra “I” en menos de 15 segundos , sin embargo esto no será sencillo, pues su dificultad es tan alta que por ello se volvió viral en cuestión de minutos en las redes sociales . ¡Te recomendamos que pongas mucha concentración!

Como siempre te solemos recomendar, tienes que agudizar tu visión , prestar mucha atención y por supuesto, mantener la calma si en algún momento, las cosas no salen como pretendes y se complican bastante.

Vuelve a mirar y cuenta otros 10 segundos. Si los viste, estás entre los más destacados, porque no muchos los hallan en tan poco tiempo. Y si no los encontraste, no te preocupes. Te dejamos la ilustración con la letra marcada para que veas dónde es que se escondía. ¿Te animas a intentar resolver otro reto?