Laura Bozzo vuelve a las redes sociales: "Aquí estoy más fuerte que nunca"

"Los he extrañado con toda mi alma, he pasado por momentos tan dolorosos que no se pueden imaginar, pero gracias a Dios el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez y apersonarme al juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron. Gracias a la justicia mexicana, gracias a mi abogado adorado, Diego Ruiz Durán", manifestó la presentadora de TV.

Por otro lado, se pronunció sobre el regreso a su programa de televisión: "Yo no soy una estrella de televisión, yo soy una persona cercana a la gente, que ama ayudar, y es lo único que se van a llevar ustedes, tanto los que me quieren y no me quieren. Aquí estoy más fuerte que nunca".