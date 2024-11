Tinder: ¿Realmente puedo enamorarme de alguien en la aplicación?

Le fue mal : Empecé a conectar con chicos y un día decidí a salir con uno. Resultó tener como 12 años más de los que mostraban sus fotos. En las fotos era muy guapo, en persona no, súper prepotente, conmigo bien, pero con el resto de la gente lo peor. Era borracho y grosero, hasta que me cansé de soportarlo y le dije que me quería ir y me acabo botando. Jamás he vuelto a salir con nadie de Tinder. Me da terror. Si quieres relaciones sexuales sin compromiso, sino mejor no gastes tu tiempo en registrarte”.

Un susto: “Una vez me pasaron el número de alguien en Tinder, pero me arrepentí casi al instante porque no se le podía ver la cara en WhatsApp y me empezó a hacer preguntas como: ‘¿Qué quieres?’ y yo le preguntaba que de qué se trataba todo. Entonces hablamos de temas sexuales, pero era muy escueto en sus respuestas. Sólo me decía ‘lo que tú quieras es posible’ y por pura curiosidad le pregunté varias cosas. Al final, no me dio buena espina porque no sabía nada de él, entonces lo bloqueé y desde el match, la chica que me contactó con él me dijo: ‘¿lo bloqueaste’? y me sorprendió cómo es que se daban cuenta al instante, incluso llegué a pensar que eran la misma persona y que la chava era el gancho”.