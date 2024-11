Día de los Inocentes: Herodes, el hombre que originó la tradición

Este 28 de diciembre , como cada año, se celebra el Día de los Inocentes en todos los países donde el cristianismo es la religión principal. Sin embargo, no muchos saben sobre el hombre que originó esta fecha a través de uno de los actos más sangrientos de su época, hablamos de Herodes I y aquí te contamos más sobre él.

Como se sabe, durante el Día de los Santos Inocentes , nombre completo, se suelen realizar bromas de todo tipo a familiares, amistades y seres queridos en general. No obstante, esta tradición se inició por la orden de Herodes I que culminó en la matanza de cientos de infantes , lo que ocasionó un homenaje que fue pasando de generación en generación hasta el día d hoy.

Herodes I o Herodes el Grande, fue rey de Judea , Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 a. C. y 4 a. C. en calidad de vasallo de Roma. Fue conocido por sus enormes edificaciones , como la expansión del Segundo Templo de Jerusalén, la construcción del puerto de Cesarea Marítima y las fortalezas de Masada y Herodión.

Por otra parte a Herodes se le acusó del asesinato de su mujer y de sus 2 hijos, aunque no hay pruebas contemporáneas que este hecho esté vinculado con la Matanza del Día de los Inocentes. Sin embargo, no se descarta que su ambición por el trono haya sido tal que no dudó en quitarle la vida a sus herederos.