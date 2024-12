Acertijo viral nivel DIOS: encuentra dos relojes sin manecillas en tiempo récord

Aunque se pusieron muy de moda durante la cuarentena, los desafíos virtuale s no pasan desapercibidos. Por ello, con la llegada del nuevo año, te traemos un desafío visual inspirado en el tiempo.

El objetivo del siguiente reto visual extremo es ubicar 2 relojes que están escondidos entre los demás, que no tienen manecillas. ¿Listo?

Encuentra dos relojes sin manecillas.

Si lograste encontrar los dos relojes sin manecillas en el tiempo estipulado te felicitamos, tienes un sentido de la vista muy agudizado y alerta. Pero si no lo conseguiste a la primera no te preocupes ni mucho menos te estreses, más adelante podrás revisar la solución .

Vuelve a mirar y cuenta otros 10 segundos. Si los viste, estás entre los más destacados, porque no muchos los hallan en tan poco tiempo. Y si no los encontraste, no te preocupes. Te dejamos la ilustración con los relojes sin manecillas resaltado para que veas dónde es que se escondían.