¡Está de vuelta! Tobey Maguire participaría como Spider-Man en Doctor Strange 2

¿Estaría de vuelta?. Spider-man: No Way Home se mantiene a flote a dos semanas de su estreno. Si bien la película confirmó el Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield , todo apunta a que Marvel Studios y Sony Studios tienen planes para las versiones del hombre araña más allá de la película protagonizada por Tom Holland .

Hace algún tiempo atrás se viene manejando la posibilidad de continuar la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, tras el rotundo éxito de No way home. Sin embargo, dentro del UCM es posible que Maguire tenga más posibilidades de reconectarse con el Hombre Araña, así lo reveló el portal británico Express.

Según el citado medio, las referencias que Spider-Man 2 de Raimi hizo sobre Doctor Strange sería el punto de partida para la aparición de Maguire en In the Multiverse of Madness. En ese sentido, es probable que aquella versión de Strange pueda llegar al UCM.