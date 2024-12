Spider-Man: No way home: guionistas explican muerte de tía May

Spider-Man: No way home se ha convertido en una de las películas más vistas hasta el momento. La producción de Sony y Marvel se estrenó el pasado 15 de diciembre del 2021 en las salas de cine de todo el mundo, donde en su primera semana de estreno llenó de gran expectativa a todos los fanáticos del arácnido que asistieron a verla.

Pese al doloroso momento que vivió el ‘Spidey’ de Holland, Erik Sommers y Chris McKenna, guionistas de No way home, han declarado que, dentro de la pena, existe la clara certeza de que era necesario ‘asesinar’ al entrañable personaje interpretado por Marisa Tomei. Así lo revelaron en entrevista con Variety.

Por su parte, McKenna señaló, “Él estaba tratando de hacer lo que May le enseñó y eso hizo que el sacrificio fuera mucho más difícil, porque le explotó en la cara y consiguió que la mataran. Entonces, empezó a cuestionar esa moralidad de una forma que nunca se había cuestionado realmente porque no ha sido puesto a prueba de esa forma”, detalló.

Si todavía no has visto la cinta, tranquilo, no te vamos a revelar que sucede en las escenas, solo te dejaremos el número total de post-créditos que tendrá la película. Es así que, Spider-Man 3 contará con un total de 2 clips que aparecerán en el final de la producción, es por ello, que es de suma importancia que no te muevas de tu asiento.