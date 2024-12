Estas son las 10 películas más esperadas del 2022: Acción, misterio, superhéroes

Este año que se va ha sido uno de muchos estrenos, un claro ejemplo, es la mundialmente taquillera Spider Man No Way Home . Es por eso, que el 2022 tampoco quiere quedarse atrás y, por lo que se sabe, también tendrá estrenos de igual magnitud.

Entre los temas que destacan en la cintas que se estrenarán el próximo año, se encuentran los que abordan el misterio como la nueva película de Guillermo del Toro o las de superhéroes como la esperada Doctor Strange In The Multiverse of Madness de Marvel.