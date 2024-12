Rebelde: ¿Jana imitará a Mía Colucci? fanáticos de la icónica RBD enfurecen contra Netflix

Netflix estrenará su polémico reboot de Rebelde, con el que retomará la trama de la serie icónica mexicana homónima del 2004. Bajo el slogan “Hola, haters”, Netflix presentó a los nuevos estudiantes del instituto Elite Way School. Sin embargo, no todo fue 'color de rosa', pues muchos fanáticos notaron unos detalles que no le agradaron.