Horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, miércoles 16 de febrero

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Llegaran a tus oídos comentarios de una persona de tu pasado, aunque sientas nostalgia y vuelvan a tu mente recuerdos, evitaras tocar el tema para no incomodar a la persona que quieres. Laboralmente trataran de imponerte algunas ideas en las que no estás de acuerdo, mantén tu punto de vista y no te dejes influenciar. Numero de suerte 13.