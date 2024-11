Solo el 3% lo logró: Encuentra la pareja distinta en 5 segundos

Los retos visuales ganan cada día más seguidores en Facebook y demás redes sociales. Obtuvo mucha popularidad durante la cuarentena y ahora sigue vigente, por lo que hoy te presentamos una imagen muy particular: se pueden ver que se repite la silueta de una pareja bailando, sin embargo, hay una que es completamente diferente a las demás.

Utiliza tu poder de observación para encontrar la silueta distinta en el tiempo establecido. No veas la solución si aún no lo has intentado y en caso necesites más tiempo, hazlo. Sigue buscándolo.