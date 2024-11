Horóscopo de Josie Diez Canseco: Conoce las predicciones de HOY, miércoles 23 de marzo

Ignorar tus problemas sentimentales no harán que estos desaparezcan, al contrario, estás creando barreras que podrían terminar con tu relación, busca respuestas para las cosas que no estén claras y evitarás desenlaces tristes. Laboralmente se concretará un proyecto muy importante, en el ámbito económico deberás controlar más tus gastos. Número de suerte, 7.

No te dejes llevar por las apariencias, esa persona que te ha impresionado no es quien representa ser, trátalo más y te darás cuenta que sería un error entregarle tu corazón, alguien nuevo aparecerá. Evita hacer cobranzas el día de hoy, no obtendrías los resultados que esperas, deja estos asuntos para cuando estés más calmado. Número de suerte, 13

Tu indecisión podría alejar a esa persona que te demuestra su interés sentimental y lamentarás no haberle dado una oportunidad, no dudes de su sinceridad y demuéstrale que corresponden a su interés. Los cambios anunciados en tu trabajo no afectarán tu área, no temas por tu estabilidad. Número de suerte, 21.