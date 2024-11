¿Perro, gato o conejo? Tu mascota revelará como eres en la vida

Debes tener en cuenta que no hay una respuesta correcta. Aun así, debes elegir una de las opciones y a partir de tu elección, te diremos qué dice de tu personalidad.

Sí, así como lo lees y aunque no lo creas. En este test de personalidad tampoco tienes un tiempo límite, solo necesitas ser sincero con tu elección. Tienes como opciones al perro, tortuga, conejo, gato y pez. ¿Cuál eliges tú?

Perro : si esta fue tu elección eres una persona amigable, carismática y alegre. Aunque atraviesas momentos difíciles, intentas ver lo positivo para no desmotivarte porque temes quedarte solo o que te hagan daño, por lo que eres propenso a abrir tu corazón a quien no lo merece.

Pez: no crees en los prejuicios y haces oídos sordos cuando alguien habla mal de ti. Es difícil verte en una relación, porque te siente muy a gusto con tu soltería. Aunque vives muy relajado, esto no significa que no te importa lo que ocurre a tu alrededor.