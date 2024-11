¿Qué tan mentiroso eres? Escoge una playa del test y averígualo

Test de personalidad.

PLAYA CON SUNSET : Si elegiste la opción en donde el sol se va escondiendo, significa que no temes revelar tus sentimientos y no te gusta ocultar las verdades por más dolorosas que sean. Sin embargo, ello ha provocado que muchas veces hieras a personas muy cercanas a ti.

PLAYA CON OLAS: Si escogiste esta alternativa, eres alguien que no duda en hacer lo necesario para ser feliz, piensas en ti antes que en los demás y no está mal, pero a veces debes moderar esa característica. Ese detalle hace que en ocasiones mientas para salirte con la tuya y no te das cuenta si le haces daño a alguien.