¿Logras ver el único error en la imagen? Un reto visual no resuelto por el 90%

¿De qué trata este reto visual? Te presentaremos una imagen donde verás a dos niños que se divierten manejando sus bicicletas, pero hay algo que no encaja y tu misión es descubrirlo, pero lo complicado de este desafío es que solo tienes 7 segundos.

¿Logras ver el detalle que no encaja en la imagen? (Fuente: Genial Gurú)

¿Qué tal te fue? Si superaste este reto viral eres todo un genio y logras ver cosas que otros a simplemente no podrían. Pero si aún no logras ver el error en la imagen o te tardaste más del tiempo establecido, no hay problema recuerda que la práctica hace al maestro.