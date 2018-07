El 'Neymar Challenge' llegó al PES 2019

Neymar Jr se encuentra en un momento complicado, no por la eliminación de la selección brasileña del Mundial Rusia 2018, sino por la ola de críticas que giran en torno a las constantes caídas en el campo de juego. A esto se le suma una problemática que involucra en mundo de los videojuegos.

Un usuario de Pro Evolution Soccer Modificó el juego electrónico para implementar la caída del atacante brasileño, más conocido como 'Neymar Challenge' en el MODS del producto Konami. El responsable se hace llamar Durandil PES y es conocido por realizar esta clase de alteraciones en los juegos.

En el menú de selección de equipación, a la hora que aparecen los jugadores de pie el atacante del PSG se muestra tendido en el suelo retorciéndose de dolor. Durandil PES publicó en su cuenta de Twitter el resultado de su trabajo con el siguiente mensaje “Hasta en el menú de PES 2019 pienso que Neymar es muy sensible”, escribió el usuario.

La controversia sobre las supuestas simulaciones del delantero carioca explotó en el partido contra la selección de México por los octavos de final, cuando Miguel Layún le dio un pisotón a Neymar al lado del campo, seguido por una serie de vueltas por parte del ‘10’ de Brasil.

Neymar Jr marcó 2 goles y 2 asistencias en el Mundial de Rusia 2018.

So, even in the #PES2018 menus I think that Neymar is too sensitive... 🤷‍♂️😅 #montage pic.twitter.com/omaI2Lpwoi