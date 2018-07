Comic Con San Diego 2018: Sony, Warner Bross y 20th Century Fox se presentarán este fin de semana

Todo está listo para que la convención más grande de comics inicie. Comenzará hoy y tendrá una duración hasta el domingo 22. Esta vez, San Diego (EEUU) será la sede central de entretenimiento. Esta es una nueva versión del Comic-Con, a la cual asisten miles de personas.

Algo que ha sorprendido a todo el mundo para este evento es la ausencia de Marvel, la casa de las ideas. No presentará nada y, pese a su éxito con las últimas sagas de "Avengers: Infinity War" y "Ant-Mand and the Wasp", seguirá siendo una de las más consumidas a nivel mundial. El que se le "adelantará" en cuánto a superhéroes se refiere es Warner Bross, quienes soltarán avances de "Wonder Woman 1984" y "Aquaman".

¿Cuándo se presentará Warner Bross? Será este sábado, en el que se detallará material exclusivo de "Shazam!", "Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald", "Godzilla: King of the Mosnters" y "The Lego Movie 2". A través de New Line Cinema, revelarán las primeras escenas de "It: Chapter 2", videoclips de "The Nun" y "The Curse of La Llorona".

Sony, por su parte, sorprendió a muchos lanzando el tráiler de manera oficial de la nueva cinta "Venom". Mostrará imágenes exclusivas del que será el villano y mostrará más sobre el filme de animación "Spider-Man: Into the Spider-Verse", una película esperada por muchos fanáticos del 'Hombre Araña'.

En el caso de 20th Century Fox, el jueves será su presentación, que se centrará a la nueva versión de "The Predator", cinta que es dirigida por Shane Black. Todos los fanáticos esperan a que también se revelen avances de la nueva saga X-Men, mostrando así "Dark Phoenix" y "The New Mutants".