La compañía Sony busca potenciar la creación de juegos multijugador en PS4

En los últimos años la gran acogida de juegos online con opción del multijugador ha desatado un éxito rotundo en la comunidad gamer. Juegos como Overwatch o Fornite Battle Royale gozan de una masiva aceptación en el público por la variedad de opciones que brindan estas plataformas.

Juegos con la opción del multijugador de los cuales carece la gigante SONY, quienes presentan grandes nombres en los videojuegos como: Uncharted, Gran Turismo o The Last of Us, sin embargo, todos estos juegos solo presentan las versiones de un solo jugador.

Por este motivo el mandamás de Sony, Shuhei Yoshid, busca incentivar la experiencia del multijugador en los videojuegos más representativos de la compañía. El máximo jefe de la compañía busca generar nuevas versiones de sus videojuegos mas famosos empezando con Spider – Man que llegará en septiembre de este año.

PlayStation 4 no posee un videojuego propio con multijugador de resonancia, y desde la empresa, quieren cambiarlo. Yoshida está muy contento con el éxito de las sagas más importantes de Sony, pero desea que la compañía tenga más suerte e importancia en el mundo online.