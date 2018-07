Fichaje de Cristiano Ronaldo a Juventus arruina la portada de FIFA 19

Este martes se anunció la noticia que ningún hincha del Real Madrid quería escuchar, la confirmación de la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Italia hasta el 2022 por 105 millones de euros.

La confirmación de esta noticia no solo no gustó en los aficionados del Real Madrid, si no también en los desarrolladores del popular juego de FIFA 19, EA Sports, la cual tiene como principal imagen de su plataforma digital a Cristiano Ronaldo con la indumentaria del Real Madrid.

Queda claro que esta imagen ya no podrá ser utilizada como portada principal del juego, que fue presentado el 7 de junio pasado cuando el crack portugués aun pertenecía al Real Madrid.

Veremos en los próximos días que decisión toman los empresarios de esta desarrolladora de videojuegos, si continúan con la imagen de Cristiano Ronaldo con la indumentaria de la Juventus o eligen a otra figura internacional como imagen principal.

EL DATO

El fichaje de Cristiano Ronaldo se concretó por 105 millones de euros, además, el portugués percibirá un salario de 30 millones de euros anuales.