Estrellas de Guardianes de la Galaxia reaccionan al despido de James Gunn

El Universo Cinematográfico de Marvel sufrió la semana pasada uno de sus hechos más polémicos en los diez años de existencia que lleva.

El director de ‘Guardianes de la Galaxia’, James Gunn fue despedido de Marvel Studios por unas publicaciones antiguas en twitter de alto contenido sexual. Esta noticia ha desatado el rechazo de muchos fanáticos y la mesura de algunas estrellas del Universo Marvel.

PUEDES VER: Andrea Pirlo: "Cristiano dará visibilidad a la Serie A en todo el mundo"

Entre los más destacados se encuentran las publicaciones de Zoe Saldana, Chris Pratt y Dave Bautista. Este último salió en defensa del director afirmando que todos cometemos errores: "él ha cometido errores. Todos lo hemos hecho. No estoy bien con lo que le está ocurriendo".

NO TE LO PIERDAS: ¡Cómo si tuviera 20 años! Cristiano Ronaldo superó con creces pruebas médicas en Juventus

It’s been a challenging weekend I’m not gonna lie. I’m pausing myself to take everything in before I speak out of term. I just want everyone to know I love ALL members of my GOTG family. Always will.